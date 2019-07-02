Авиановости: над Лондоном человек выпал из самолета, фото — The Sun

https://racurs.ua/n123827-nad-londonom-chelovek-vypal-iz-samoleta-foto.html

Ракурс

Тело неизвестного мужчины обнаружили вечером 1 июня во дворе частного дома в районе Клепам на юге британской столицы (это недалеко от аэропорта Хитроу). Полицейские и медики, прибывшие на вызов, подтвердили, что человек мертв, его возраст не сообщается.

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Подозревают, что покойный пытался добраться в Лондон из Кении рейсом авиакомпании Kenya Airways, сообщает BBC. Полиция сообщила, что осмотрела один из «Боингов» и нашла в одном из отсеков шасси припасенные покойным воду, пищу и сумку с вещами. Вероятнее всего, человек выпал в тот момент, когда самолет заходил на посадку и выпустил шасси.

Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины. Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего, — говорится в заявлении полиции.

Современные авиалайнеры летают на высоте около 10 км, поэтому нельзя быть уверенным, что безбилетник к моменту выпуска шасси был жив. Скорее всего, из самолета выпал уже труп.

Причины, по которым человек выбрал такой экстравагантный способ перемещения, на данный момент неизвестны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в «Хитроу» пилот прорывался на рабочее место без ключей.