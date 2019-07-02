Ученые обнаружили еще одну опасность электронных сигарет

https://racurs.ua/n123826-elektronnye-sigarety-povrejdaut-stvolovye-kletki-mozga-uchenye.html

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Электронные сигареты провоцируют стресс-реакцию в нервных стволовых клетках, которые являются критически важными клетками мозга.

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В результате длительного воздействия создаваемых электронными сигаретами веществ, митохондрии повреждаются, что приводит к гибели стволовых клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде, проведя серию опытов над нейральными стволовыми клетками мышей, сообщает пресс-служба этого учебного заведения.

Присутствующие на протяжении всей жизни, стволовые клетки при необходимости становятся специализированными клетками с более специфическими функциями, такими как клетки мозга, клетки крови или костей. Они более чувствительны к стрессу, чем специализированные клетки.

Электронные сигареты (ЭС) являются устройствами для доставки никотина, которые распыляют никотиновые и ароматические химикаты с помощью нагрева. Исследователи в настоящее время еще не понимают, как именно химические вещества в ЭС могут влиять на нервные стволовые клетки, особенно на их митохондрии — органеллы, которые служат источниками энергии клеток.

Используя культивируемые нейральные стволовые клетки мышей, американские исследователи установили, что электронные сигареты провоцируют реакцию стволовых клеток, известную как «вызванная стрессом митохондриальная гиперфузия» (SIMH).

Во время SIMH круглые точечные митохондрии сплавляются вместе, образуя длинные гиперфузийные сети, чтобы спасти друг друга — делая их менее уязвимыми для деградации.

SIMH — это защитная реакция, направленная на выживание, — отмечает один из исследователей профессор Прю Талбот. — Наши данные показывают, что влияние на стволовые клетки жидкостями электронных сигарет, аэрозолями или никотином провоцирует реакцию, приводящую к SIMH.

Даже кратковременное воздействие может вызвать стресс у клетки таким образом, который при хроническом применении может привести к гибели клеток или болезням. Наши наблюдения, вероятно, касаются любого продукта, содержащего никотин, — отмечает доктор биоинженерии сказала Атена Захеди.

Если никотиновый стресс сохраняется, SIMH коллапсирует, нейронные стволовые клетки повреждаются и могут впоследствии умереть, отмечают исследователи.

Если это произойдет, от стволовых клеток не смогут производиться специализированные клетки — астроциты и нейроны, — отмечает Захеди.

Захеди добавляет, что повреждение митохондрий стволовых клеток может ускорить старение и привести к нейродегенеративным заболеваниям.

Напомним, недавно ученые установили, что электронные сигареты уменьшают способность организма сопротивляться гриппу.