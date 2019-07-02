Учені виявили ще одну небезпеку електронних сигарет

https://racurs.ua/ua/n123826-elektronni-sygarety-poshkodjuut-stovburovi-klityny-mozku-ucheni.html

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Електронні сигарети провокують стрес-реакцію в нервових стовбурових клітинах, які є критично важливими клітинами мозку.

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В результаті тривалого впливу створюваних електронними сигаретами речовин, мітохондрії пошкоджуються, що призводить до загибелі стовбурових клітин. Такого висновку дійшли вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді, провівши серію дослідів над нейральними стовбуровими клітинами мишей, повідомляє прес-служба цього навчального закладу.

Присутні на протязі всього життя, стовбурові клітини за потреби стають спеціалізованими клітинами з більш специфічними функціями, такими як клітини мозку, клітини крові чи кісток. Вони більш чутливі до стресу, ніж спеціалізовані клітини.

Електронні сигарети (ЕС) є пристроями для доставки нікотину, які розпиляють нікотинові та ароматичні хімікати за допомогою нагрівання. Дослідники наразі ще не розуміють, як саме хімічні речовини в ЄС можуть впливати на нервові стовбурові клітини, особливо на їхні мітохондрії — органели, які служать джерелами енергії клітин.

Використовуючи культивовані нейтральні стовбурові клітини мишей, американські дослідники встановили, що електронні сигарети провокують реакцію стовбурових клітин, відому як «викликана стресом мітохондріальна гіперфузія» (SIMH).

Під час SIMH круглі точкові мітохондрії сплавляються разом, утворюючи довгі гиперфузійні мережі, щоб врятувати одна одну — роблячи їх менш вразливими для деградації.

SIMH — це захисна реакція, спрямована на виживання, — наголошує один із дослідників професор Прю Талбот. — Наші дані показують, що вплив на стовбурові клітини рідинами електронних сигарет, аерозолями або нікотином провокує реакцію, що призводить до SIMH.

Навіть короткочасний вплив може викликати стрес у клітини таким чином, котрий при хронічному застосуванні може призвести до загибелі клітин або хвороб. Наші спостереження, ймовірно, стосуються будь-якого продукту, що містить нікотин, — зазначає доктор біоінженерії сказала Атена Захеді.

Якщо нікотиновий стрес зберігається, SIMH колапсує, нейронні стовбурові клітини пошкоджуються і можуть згодом померти, наголошують дослідники.

Якщо це станеться, від стовбурових клітин не зможуть вироблятися спеціалізовані клітини — астроцити і нейрони, — зазначає Захеді.

Захеді додає, що пошкодження мітохондрій стовбурових клітин може прискорити старіння і призвести до нейродегенеративних захворювань.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що електронні сигарети зменшують здатність організму опиратися грипу.