В почтовое отделение компании поступила потенциально опасная посылка, фото: «Информатор»

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Компания Facebook Inc эвакуировали четыре здания из-за угрозы применения нервно-паралитического газа зарина. Двух человек, которые могли контактировать с зарином, проверили медики.

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Инцидент произошел в понедельник после того, как в почтовом отделе компании в штате Калифорния проверка одного из пакетов показала положительный результат на токсичные соединения, сообщает агентство Reuters.

У людей, которые касались подозрительного пакета около 11 часов утра по местному времени (21.00 по киевскому времени), не обнаружили никаких симптомов воздействия зарина, рассказал журналистам Джон Джонсон, пожарный маршал города Менло Парк, где базируется Facebook.

Facebook тестирует все входящие пакеты, и когда был получен положительный результат, они просто инициировали свой стандартный протокол. Теперь мы ждем, чтобы проверить, подтвердится ли эта информация, — отметил чиновник.

Представитель Facebook Энтони Харрисон сказал, что компания провела эвакуацию четырех зданий после положительного теста и сотрудничала с полицией в расследовании.

Власти еще не определили обнаруженное вещество, — сказал Харрисон.

В ФБР журналистам сообщили, что реагируют на этот инцидент.

Зарин — сильнодействующее токсичное соединение, которое разрушает нервную систему, может использоваться как химическое оружие. Контакт с зарином может привести к смерти. Это вещество бесцветное, без вкуса и запаха. Люди подвергаются воздействию зарина через контакт с кожей, контакт с глазами или через вдыхание.

Напомним, в прошлом году в Японии казнили лидера секты «Аум Синрике» Секо Асахари, причастного к распылению зарина в токийском метро в 1995 году. Тогда жертвами этой атаки стали 13 человек, еще около 6,3 тыс. пострадали.