Новости Евросоюза: лидеры ЕС не смогли назначить руководителей органов сообщества

https://racurs.ua/n123824-lidery-evrosouza-s-tretey-popytki-ne-smogli-naznachit-rukovoditeley-organov-es.html

Ракурс

Провалом завершился в понедельник в Брюсселе третий за последние полтора месяца саммит глав государств и правительств Евросоюза, которые собирались назначить кандидатов на пять ключевых должностей в сообществе на 2019−2024 годы.

Loading...

Саммит продолжался более 20 часов без перерывов, но разногласия между странами ЕС оказались настолько значительными, что по итогам встречи отменили пресс-конференцию председательствующего на саммите председателя Евросовета Дональда Туска, сообщает The Guardian.

Не смогли согласовать даже «узкий список» кандидатов в преемники самому Туску, а также председателю Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, председателю Европарламента Антони Таяни, шефу европейской дипломатии Федерике Могерини, а также председателю Европейского центробанка Марио Драги.

Следующую, четвертую попытку, сделают уже во вторник, 2 июля. Лидеры 28 стран сообщества вновь соберутся в Брюсселе в 12.00.

Кроме того, во вторник в Страсбурге открывается первая сессия Европарламента, на которой избранные во время общеевропейских выборов в мае депутаты должны избрать главу Европарламента и утвердить председателей Еврокомиссии. Выборы председателя Европарламента состоятся 3 июля.

Если 2 июля саммит ЕС не сможет согласовать всех кандидатов, катастрофы не произойдет, поскольку руководители всех институтов ЕС, кроме Европарламента, должны позменяться до 31 октября. В этом случае Европарламент будет выбирать своего руководителя самостоятельно, без руководящей роли саммита ЕС.

Сейчас наиболее вероятными кандидатами на ведущие европейские посты являются нынешний первый заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс (он идет на должность главы Еврокомиссии), заместитель председателя Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева (председатель Европейского совета), немец Манфред Вебер (спикер Европарламента), нынешний и. о. премьера Бельгии Шарль Мишель (глава дипломатии ЕС). Другим кандидатом на пост главы внешнеполитической службы ЕС является нынешний еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер.

Назначение руководителя Европейского центробанка участники саммита вообще не обсуждали. Решение о главе ЕЦБ примут в сентябре.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс назначения на главные должности в Евросоюзе был плохо подготовлен.