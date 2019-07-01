Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

https://racurs.ua/n123823-poteri-na-donbasse-poyavilis-foto-sgorevshego-sanitarnogo-avtomobilya.html

Ракурс

В понедельник, 1 июля, пресс-служба Операции объединенных сил сообщила о попадании вражеской противотанковой ракеты в автомобиль «Хаммер», который осуществлял эвакуацию раненого с позиций. Вследствие попадания ПТРК погибли двое медиков 36-й бригады морской пехоты — Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

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Обстрел произошел сегодня утром вблизи поселка Водяное неподалеку от Мариуполя.

«Милитарный портал» в Фейсбук обнародовал фото подбитого на фронте санитарного автомобиля. Как видно из фотографий, шансов спастись у пассажиров было немного. Автомобиль практически полностью сгорел.

На вооружении медицинского подразделения 36-й бригады морской пехоты находятся внедорожники «Хаммер», которые США передали Украине после начала российской агрессии на Донбассе.