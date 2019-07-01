Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля

1 июл 2019, 22:22
999

В понедельник, 1 июля, пресс-служба Операции объединенных сил сообщила о попадании вражеской противотанковой ракеты в автомобиль «Хаммер», который осуществлял эвакуацию раненого с позиций. Вследствие попадания ПТРК погибли двое медиков 36-й бригады морской пехоты — Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

Loading...

Обстрел произошел сегодня утром вблизи поселка Водяное неподалеку от Мариуполя.

«Милитарный портал» в Фейсбук обнародовал фото подбитого на фронте санитарного автомобиля. Как видно из фотографий, шансов спастись у пассажиров было немного. Автомобиль практически полностью сгорел.

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

На вооружении медицинского подразделения 36-й бригады морской пехоты находятся внедорожники «Хаммер», которые США передали Украине после начала российской агрессии на Донбассе.

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля, фото — Милитарный портал

Потери на Донбассе (Сергей Майборода), фото — Милитарный портал

Потери на Донбассе (Ирина Шевченко), фото — Милитарный портал

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Лидеры Евросоюза с третьей попытки не смогли назначить руководителей органов ЕС

Провалом завершился в понедельник в Брюсселе третий за последние полтора месяца саммит глав государств и правительств Евросоюза, которые собирались назначить кандидатов на пять ключевых должностей в сообществе на 2019−2024 годы

Новости мира
22:59   1 июл

Потери на Донбассе: появились фото сгоревшего санитарного автомобиля

В сети опубликовали фото подбитого на фронте санитарного автомобиля. Шансов спастись у пассажиров было немного. Автомобиль практически полностью сгорел, погибли двое медиков

Новости Украины
22:22   1 июл
Новости партнеров
Загрузка...