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Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля, фото — Мілітарний портал

Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля

1 лип 2019, 22:22
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У понеділок, 1 липня, прес-служба Операції об'єднаних сил повідомила про влучання ворожої протитанкової ракети в автомобіль «Хамер», який здійснював евакуацію пораненого з позиції. Внаслідок влучання ПТРК загинули двоє медиків 36-ї бригади морської піхоти — Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

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Обстріл стався сьогодні вранці поблизу селища Водяне неподалік від Маріуполя.

«Мілітарний портал» у Фейсбук оприлюднив фото підбитого на фронті санітарного автомобіля. Як видно зі світлин, шансів врятуватися у пасажирів було небагато. Автомобіль практично повністю згорів.

Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля, фото — Мілітарний портал

На озброєнні медичного підрозділу 36-ї бригади морської піхоти перебувають позашляховики «Хамер», які США передали Україні від початку російської агресії на Донбасі.

Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля, фото — Мілітарний портал

Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля, фото — Мілітарний портал

Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля, фото — Мілітарний портал

Втрати на Донбасі (Сергій Майборода), фото — Мілітарний портал

Втрати на Донбасі (Ірина Шевченко), фото — Мілітарний портал

Джерело: Ракурс


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Втрати на Донбасі: з’явилися фото згорілого санітарного автомобіля

У мережі оприлюднили фото підбитого на фронті санітарного автомобіля. Шансів врятуватися у пасажирів було небагато. Автомобіль практично повністю згорів. Загинули двоє медиків

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