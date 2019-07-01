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Сьогодні бойовики обстріляли санітарний автомобіль в зоні ООС, фото: «Новинарня»

Обстріл санітарного автомобіля в зоні ООС: кількість загиблих зросла

1 лип 2019, 15:18
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Помер військовий медик, котрий сьогодні отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля «Хаммер» в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

Раніше в прес-службі ООС повідомляли, що обстріл стався сьогодні о 10.50 під час виконання медиками завдання з евакуації пораненого в районі селища Водяне. На Донбасі є кілька населених пунктів з такою назвою, біля якого саме з них стався інцидент, не уточнювалося. У соцмережах повідомляють, що йдеться про селище Водяне, розташоване на Приморському напрямку неподалік від Маріуполя.

Запущена бойовиками протитанкова керована ракета (ПТРК) влучила в автомобіль «Хаммер». Внаслідок цього інциденту загинув один з військовослужбовців, ще двоє отримали поранення, зокрема військовий медик перебував у критичному стані.

Нагадаємо, у травні цього року на Донбасі бойовики з озброєння 122-го калібру обстріляли населений пункт Золоте-1 в Попаснянському районі Луганської області. Було зруйновано кілька житлових будівель, дивом ніхто не загинув. Зокрема, власника найбільш постраждалого від обстрілів будинку врятувало те, що він у той момент вийшов на вулицю.

Джерело: Ракурс


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