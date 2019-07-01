Інцидент стався біля селища Водяне, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/ua/n123799-boyovyky-obstrilyaly-sanitarnyy-avtomobil-v-zoni-oos-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в районі селища Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль «Хаммер», який належить одному з підрозділів Об'єднаних сил.

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Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Один із поранених — військовий медик, він перебуває у критичному стані.

Інцидент стався сьогодні о 10.50 під час виконання медиками завдання з евакуації пораненого.

В командуванні ООС наголошують, що такі дії бойовиків є порушенням міжнародного законодавства та норм гуманітарного права.

Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм, — наголошує прес-служба ООС.

Зазначається, що бойовики обстрілюють навіть санітарні автомобілі, обладнані маркуванням Червоного хреста.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому охарактеризував відведення військ у Станиці Луганській як «крихку надію на початок завершення гарячої фази війни».