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Ракурс
Інцидент стався біля селища Водяне, фото: «Народна правда»

Бойовики обстріляли санітарний автомобіль в зоні ООС, є загиблий та поранені

1 лип 2019, 12:53
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На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в районі селища Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль «Хаммер», який належить одному з підрозділів Об'єднаних сил.

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Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Один із поранених — військовий медик, він перебуває у критичному стані.

Інцидент стався сьогодні о 10.50 під час виконання медиками завдання з евакуації пораненого.

В командуванні ООС наголошують, що такі дії бойовиків є порушенням міжнародного законодавства та норм гуманітарного права.

Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм, — наголошує прес-служба ООС.

Зазначається, що бойовики обстрілюють навіть санітарні автомобілі, обладнані маркуванням Червоного хреста.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому охарактеризував відведення військ у Станиці Луганській як «крихку надію на початок завершення гарячої фази війни».

Джерело: Ракурс


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