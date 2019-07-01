Володимир Зеленський, фото: прес-служба президента

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У Станиці Луганській Донецької області відбулося розведення сил від лінії розмежування з обох боків.

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Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому сьогодні на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Сьогодні відбулася важлива подія. Сьогодні в Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох боків і це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ, — зазначив Зеленський.

За його словами, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню мінського процесу.

Водночас Зеленський зауважив, що лише час та конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання.

Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну, але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни, ця надія з’явилася, — наголосив президент.

Зеленський також закликав українців не піддаватися паніці та провокаціям і надати можливість армії та дипломатам виконувати їхню «потужну і дуже складну роботу».

Ніякої зради немає, перемоги, на жаль, поки що теж немає, але це, мені здається, перший наш невеличкий реальний успіх, — переконаний президент.

Нагадаємо, вчора луганські бойовики повідомили ОБСЄ, що завершили розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської.