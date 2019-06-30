В ОБСЄ підтвердили розведення сил в Станиці Луганській. Фото: СММ ОБСЕ

https://racurs.ua/ua/n123782-obsie-pidtverdyla-rozvedennya-viysk-ta-tehniky-v-rayoni-stanyci-luganskoyi.html

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що завершилося розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Незаконні збройні формування ЛНР 30 червня повідомили Місії, що завершили розведення сил та засобів. Раніше відповідне підтвердження СММ ОБСЄ отримала від українських сил, які задіяні в ООС. Про це йдеться у звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

У звіті йдеться про те, що з 26 червня українські військові та бойовики так званої Луганської народної республіки впродовж декількох днів відходили від раніше займаних позицій.

Збройні сили України проводили роботи по демонтажу укріплень та розмінування прилеглої території, а представники збройних формувань почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення, — зазначають в ОБСЄ.

В Місії запевнили, що наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна обстановка.

Нагадаємо, 30 червня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма підтвердив відведення військових з російської сторони з району Станиці Луганської. Перший етап відведення українських підрозділів відбувся 26 червня. На відведенні військ з обох сторін були присутні представники ОБСЄ.