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Розведення сторін у Станиці Луганській: Кучма заявив про відведення військ з російської сторони

Розведення сторін у Станиці Луганській: Кучма заявив про відведення військ з російської сторони

30 чер 2019, 11:40
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Відведення військових з російської сторони з району Станиці Луганській підтвердив представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма. За його словами, спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ скоро верифікує дані і представить остаточний висновок.

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Кучма заявив, що за попередніми даними російська сторона відвела війська, але їм ще необхідно підтвердження від СММ ОБСЄ. Про це повідомляє«Інтерфакс-Україна».

Перший етап відведення українських підрозділів відбувся 26 червня. На відведенны військ з обох сторін були присутні представники ОБСЄ. Від української сторони прибув командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Проведений маневр є першим етапом відведення військ з околиць міста. На його проведення було виділено три дні.

Про завершення першого етапу відведення військ повідомили 27 червня, проте в ЗМІ з’явилася інформація, що російська сторона не поспішає приєднатися до процедури.

Як раніше повідомляв «Ракурс», якщо окупанти зірвуть домовленості, сили Операції об'єднаних сил (ООС) повернуться на свої позиції в Станиці Луганській.


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