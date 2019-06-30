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Ракурс
Разведение сторон в Станице Луганской: Кучма заявил об отводе войск с российской стороны. Фото: Слово и дело

Разведение сторон в Станице Луганской: Кучма заявил об отводе войск с российской стороны

30 июн 2019, 11:40
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Отвод военных с российской стороны из района Станицы Луганской подтвердил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма. По его словам, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ скоро верифицирует данные и представит окончательное заключение.

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Кучма заявил, что по предварительным данным российская сторона отвела войска, но им еще необходимо подтверждение от СММ ОБСЕ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первый этап отвода украинских подразделений состоялся 26 июня. На отводе войск с обеих сторон присутствовали представители ОБСЕ. От украинской стороны прибыл командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.

Проведенный маневр является первым этапом отвода войск с окраин города. На его проведение было выделено три дня.

Про завершение первого этапа отвода войск сообщили 27 июня, однако в СМИ появилась информация, что российская сторона не торопится присоединятся к процедуре.

Как ранее сообщал «Ракурс», если оккупанты сорвут договоренности, силы Операции объединенных сил (ООС) вернутся на свои позиции в Станице Луганской.


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Разведение сторон в Станице Луганской: Кучма заявил об отводе войск с российской стороны

В Станице Луганской были отведены войска с российской стороны, о чем заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма. По его словам, в ОБСЕ скоро верифицируют отвод военных

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