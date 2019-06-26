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Сегодня в Станице Луганской начался отвод сил, фото: «Інформатор»

Отвод войск в Станице Луганской: силы ООС вернутся на позиции, если оккупанты сорвут договоренности

26 июн 2019, 17:26
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Украинские военнослужащие вернутся на позиции, которые оставили в ходе сегодняшнего отвода сил в городе Станица Луганская Луганской области, если боевики не отведут свои войска.

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Об этом агентству «Укринформ» сообщил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Луганской области Юрий Золкин.

По словам Золкина, пока от ОБСЕ еще не поступала информация о том, что оккупанты также осуществили отвод войск.

Сегодня состоялся первый этап отвода, в рамках которого украинские военнослужащие покинули позицию, расположенную возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

Золкин отмечает, что дальнейшие этапы разведения сил в этом городе не состоятся, пока не поступит подтверждение, что противник также выполнил свои обязательства.

Чиновник отметил, что, по его мнению, боевики вряд ли будут придерживаться минских договоренностей.

Напомним, пресс-служба операции Объединенных сил сегодня сообщила, что в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ начался отвода сил. За этим процессом наблюдал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.


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