Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Станице Луганской состоялся первый этап отвода сторон от окраин города, фото: «Телеканал 24»

В Станице Луганской началось разведение войск — штаб ООС

26 июн 2019, 15:20
999

В городе Станица Луганская Луганской области началось разведение войск.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские воеенослужащие оставили одну из позиций, расположенной перед контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская».

Отвод войск происходил под наблюдением ОБСЕ. Представители этой организации находились по обе стороны. За отводом наблюдал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин города.

Отвод украинских военнослужащих состоялся после запуска сигнальных ракет с нашей стороны и со стороны боевиков.

Пока не известно, отвел ли свои войска противник, по этому уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ, — отмечают в пресс-службе ООС.

Тем временем СМИ сепаратистов заявляют, что так называемая «народная милиция ЛНР» после запуска сигнальной ракеты также начала отвода сил в районе Станицы Луганской. Боевики заявляют, что процесс разведения сил на участке линии соприкосновения в Станице Луганской продлится до трех дней.

Напомним, недавно сообщалось, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила вышли к окраинам Донецка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Преступления против Майдана: суд отпустил бывшего главу киевской СБУ Щеголева под домашний арест

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего главу киевской СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в организации и осуществлении силового штурма Майдана

Новости Украины
15:59
Новости партнеров
Загрузка...