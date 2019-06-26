В Станице Луганской состоялся первый этап отвода сторон от окраин города, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n123641-v-stanice-luganskoy-nachalos-razvedenie-voysk-shtab-oos.html

Ракурс

В городе Станица Луганская Луганской области началось разведение войск.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские воеенослужащие оставили одну из позиций, расположенной перед контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская».

Отвод войск происходил под наблюдением ОБСЕ. Представители этой организации находились по обе стороны. За отводом наблюдал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин города.

Отвод украинских военнослужащих состоялся после запуска сигнальных ракет с нашей стороны и со стороны боевиков.

Пока не известно, отвел ли свои войска противник, по этому уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ, — отмечают в пресс-службе ООС.

Тем временем СМИ сепаратистов заявляют, что так называемая «народная милиция ЛНР» после запуска сигнальной ракеты также начала отвода сил в районе Станицы Луганской. Боевики заявляют, что процесс разведения сил на участке линии соприкосновения в Станице Луганской продлится до трех дней.

Напомним, недавно сообщалось, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила вышли к окраинам Донецка.