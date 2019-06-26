Террористы ДНР назвали имена ликвидаторов Захарченко. Фото: Утро

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Александр Захарченко, главарь террористической организации ДНР, был ликвидирован Андреем Байдалой и Сергеем Моториным, заявили сегодня представители группировки.

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Указанные лица якобы работают на Службу безопасности Украины (СБУ), утверждают в так называемом МВД ДНР.

Байдала якобы отдал приказ о ликвидации Захарченко и курировал группу «украинских диверсантов». Сепаратисты утверждают, что он — агент 5-го департамента контрразведки СБУ, а Моторин — представитель 2-го отдела 5-го управления департамента контрразведки этой спецслужбы. По мнению боевиков, создавались эти подразделения при участии Центрального разведуправления США для организацией терактов на оккупированных ДНР территориях.

Также Моторину члены ДНР приписали ликвидацию боевика Моторолы (россиянина Арсена Павлова).

Кроме того, ДНР заявила о задержании трех человек, якобы завербованных СБУ для осуществления терактов и убийств главарей террористической организации.

Спикер СБУ Елена Гитлянская в ответ на эти сообщения заявила, что спецслужба не комментирует фейки террористов.

Напомним, Захарченко ликвидировали 31 августа 2018 года в результате детонации взрывного устройства в расположенном в центре оккупированного Донецка кафе «Сепар».