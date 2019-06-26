Джип Ford Puma. Фото: Top Gear

https://racurs.ua/n123639-kompaniya-ford-predstavila-kompaktnyy-djip-puma-dlya-evropy-foto-video.html

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Американская компания Ford (Форд) в Германии презентовала новый внедорожник Puma (Пума).

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Новинка — это компактный кроссовер с самым вместительным в классе багажником и широким набором доступного оборудования. Точные размеры автомобиля неизвестны, они похожи с маркой Fiesta. Об этом 26 июня сообщает Top Gear.

Как утверждает автопроизводитель, новинка ориентирована на рынок Европы. Для этого рынка предлагается гибридная установка с 48-вольтовым стартер-генератором. При разгоне он добавляет около 20 Нм крутящего момента. Этот генератор работает вместе с трехцилиндровым бензиновым мотором EcoBoost объемом 1,0 л.

Разработчики уверяют, что в «Пумы» рекордный для своего класса багажник объемом 456 л. под полкой. Багажный отсек можно открыть без помощи рук.

Напомним, в апреле американская компания «Форд» на автомобильном шоу Go Electric в Амстердаме, анонсировала 16 моделей автомобилей на электрических и гибридных двигателях. Машины будут принадлежать к линейке Ford Hybrid.