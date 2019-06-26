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Джип Ford Puma. Фото: Top Gear
Компания Ford представила компактный джип Puma для Европы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n123639-kompaniya-ford-predstavila-kompaktnyy-djip-puma-dlya-evropy-foto-video.htmlРакурс
Американская компания Ford (Форд) в Германии презентовала новый внедорожник Puma (Пума).
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Новинка — это компактный кроссовер с самым вместительным в классе багажником и широким набором доступного оборудования. Точные размеры автомобиля неизвестны, они похожи с маркой Fiesta. Об этом 26 июня сообщает Top Gear.
Как утверждает автопроизводитель, новинка ориентирована на рынок Европы. Для этого рынка предлагается гибридная установка с 48-вольтовым стартер-генератором. При разгоне он добавляет около 20 Нм крутящего момента. Этот генератор работает вместе с трехцилиндровым бензиновым мотором EcoBoost объемом 1,0 л.
Разработчики уверяют, что в «Пумы» рекордный для своего класса багажник объемом 456 л. под полкой. Багажный отсек можно открыть без помощи рук.
Напомним, в апреле американская компания «Форд» на автомобильном шоу Go Electric в Амстердаме, анонсировала 16 моделей автомобилей на электрических и гибридных двигателях. Машины будут принадлежать к линейке Ford Hybrid.
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