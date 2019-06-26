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Джип Ford Puma. Фото: Top Gear
Компанія Ford презентувала компактний джип Puma для Європи (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123639-kompaniya-ford-prezentuvala-kompaktnyy-djyp-puma-dlya-ievropy-foto-video.htmlРакурс
Американська компанія Ford (Форд) у Німеччині презентувала новий позашляховик Puma (Пума).
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Новинка — це компактний кросовер з самим містким у класі багажником та широким набором доступного обладнання. Точні розміри автомобіля невідомі, вони схожі з маркою Fiesta. Про це 26 червня повідомляє Top Gear.
Як стверджує автовиробник, новинка орієнтована на ринок Європи. Для цього ринку пропонується гібридна установка з 48-вольтовим стартер-генератором. При розгоні він додає близько 20 Нм крутного моменту. Цей генератор працює разом із трициліндровим бензиновим мотором EcoBoost об'ємом 1,0 л.
Розробники запевняють, що в «Пуми» рекордний для свого класу багажник об'ємом 456 л. під полицею. Багажний відсік можна відкрити без допомоги рук.
Нагадаємо, у квітні американська компанія «Форд» на автомобільному шоу Go Electric в Амстердамі, анонсувала 16 моделей автомобілів на електричних та гібридних двигунах. Машини належатимуть до лінійки Ford Hybrid.
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