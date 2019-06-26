Рейтинг партій: Слуга народу збирає більше голосів, аніж решта партій, які проходять в Раду, фото —

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Ракурс

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» здатна на дострокових парламентських виборах набрати більше голосів, аніж сукупно візьмуть інші партії, які проходять в Раду.

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Про це засвідчили результати опитування, яке провели фонд «Демократичні ініціативи» та соціологічна служба центру Разумкова.

Соціологи констатували, що лідером виборчих перегонів з великим відривом продовжує залишатися партія «Слуга народу». Їй симпатизують 42,7% тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором.

Виборчий бар'єр долають також партії «Опозиційна платформа — За життя» (10,5% серед тих, хто визначився), «Батьківщина» (10,2%), «Європейська солідарність» (9,8%), «Голос» (6,4%).

На межі проходження партія «Сила і честь» (5,2%) і «Громадянська позиція» (4,1%). Перспективи інших політичних сил потрапити до Ради соціологи назвали мінімальними.

Переважна більшість громадян (81%) має намір прийтина виборчі дільниці: 51% у цьому впевнені і ще 30% візьмуть участь «скоріше за все».

Спільне опитування фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби центру Разумкова провели 13−20 червня в усіх регіонах України за винятком Криму та ОРДЛО, опитали 2 тис. респондентів.