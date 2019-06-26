Рейтинг партий: Слуга народа собирает больше голосов, чем остальные партии, которые проходят в Раду, фото —

https://racurs.ua/n123638-partiya-zelenskogo-sobiraet-bolshe-golosov-chem-vse-ostalnye-partii-kotorye-prohodyat-v-radu.html

Ракурс

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» способна на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года набрать больше голосов, чем совокупно возьмут другие партии, которые проходят в Раду.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.

Социологи констатировали, что лидером избирательной гонки с большим отрывом продолжает оставаться партия «Слуга народа». Ей симпатизируют 42,7% тех, кто пойдет на участки и определился с выбором.

Избирательный барьер преодолевают также партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5% среди тех, кто определился), «Батькивщина» (10,2%), «Европейская солидарность» (9,8%), «Голос» (6,4%).

На грани прохождения партия «Сила и честь» (5,2%) и «Гражданская позиция» (4,1%). Перспективы других политических сил попасть в Раду социологи назвали минимальными.

Подавляющее большинство граждан (81%) намерены прийти на избирательные участки: 51% в этом уверены и еще 30% примут участие «скорее всего».

Совместный опрос фонда «Демократические инициативы» и социологической службы Центра Разумкова провели 13−20 июня во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО, опросили 2 тыс. респондентов.