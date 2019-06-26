Внеочередные выборы: ЦИК обжалует решение суда о регистрации кандидатов от партии Саакашвили «Движение новых сил»

Михаил Саакашвили, фото: «КиевПРАВДА»

https://racurs.ua/n123637-vneocherednye-vybory-cik-objaluet-reshenie-suda-o-registracii-kandidatov-ot-partii-saakashvili.html

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обжалует в Верховном суде решение Шестого апелляционного админсуда, который обязал зарегистрировать кандидатов от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает «Укринформ».

Слипачук отмечает, что окончательную точку в этом вопросе поставит Верховный суд.

Председатель ЦИК отметила, что суд не может обязать ее ведомство зарегистрировать кандидатов в народные депутаты, а может только обязать пересмотреть решение об отказе в регистрации.

Кроме того, по словам Слипачук, в ЦИК считают, что решение Шестого апелляционного админсуда в этом деле не соответствует положениям законов «О политических партиях» и «О выборах народных депутатов Украины».

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, решение о регистрации кандидатов от партии Саакашвили для участия в парламентских выборах Шестой апелляционный административный суд Киева принял 25 июня, удовлетворив таким образом заявление истца.