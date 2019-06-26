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Михаил Саакашвили выиграл суд против ЦИК. Фото: Фокус

Суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили «Движение новых сил» на выборах в Раду (ВИДЕО)

26 июн 2019, 08:24
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Партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» разрешили участвовать во внеочередных парламентских выборах в Украине.

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Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать список политической силы на выборах. Такое решение 25 июня принял Шестой апелляционный административный суд Киева, чем удовлетворил заявление истца. Об этом сообщается на странице Михаила Саакашвили в Facebook.

Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы, — говорится в сообщении.

На судебное решение уже отреагировала спикер генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список… Этот день сегодня закончится? — написала она в Twitter.

Напомним, 21 июня экс-президенту Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Печерский райсуд разрешил ему баллотироваться на досрочных выборах в Раду в июле.

Впоследствии в суде опровергли информацию о якобы принятии такого решения. Отметили, что решение об участии лица в парламентских выборах принять может только Центральная избирательная комиссия, своим решением Печерский суд лишь установил факт непрерывного на законных основаниях проживания Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года.

Как известно, сначала бывший глава Одесской ОГА заявлял, что не планирует принимать активного участия во внеочередных выборах в Раду, однако впоследствии стало известно, что он возглавил избирательный список партии «Движение новых сил», которая идет в парламент.

Источник: Ракурс


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