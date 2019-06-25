Ученые установили, как деревья влияют на климат

https://racurs.ua/n123612-derevya-mogut-delat-zasuhu-bolee-intensivnoy-uchenye.html

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Некоторые деревья и растения являются чрезмерными растратчиками драгоценных ресурсов в условиях засухи. Они тратят драгоценные грунтовые воды, чтобы охладить себя, делая таким образом засуху еще более интенсивной.

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К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Юта, сообщает пресс-служба этого вуза.

Мы показываем, насколько важна физиология растений, — отмечает один из исследователей биолог Уильям Андерегг. — То, как деревья берут, транспортируют и испаряют воду может влиять на важные экстремальные события, такие как сильные засухи, которые могут повлиять на людей и города.

Ученые изучали, какие именно особенности деревьев влияют на то, как хорошо леса могут реагировать на горячие и сухие условия. Для этого они использовали данные наблюдения в 40 местах по всему миру, от Канады до Австралии.

В каждом из этих мест приборы собирали данные о потоках тепла, воды и углерода в воздух и из него, а также о том, какие виды деревьев распространены вокруг. Сравнивая полученные данные с базой данных об особенностях растений, исследователи могли сделать выводы о том, какие признаки коррелировали с более сухими состояниями погоды.

Некоторые растения и деревья имеют внутреннюю «сантехническую систему», которая замедляет движение воды, помогая минимизировать потери воды, когда погода горячая и сухая. Но другие растения имеют систему, более подходящую для транспортировки большого количества водяного пара в воздух — большие отверстия на листьях, больше возможностей для перемещения воды внутри организма.

Мы давно знаем, что растения могут влиять на атмосферу и влиять на погоду, — отмечает Андрегг.

Результаты показали, что в прохладных регионах растения и деревья замедляют использования воды в ответ на снижение влажности почвы. Но в жарком климате, некоторые растения и деревья с высокими показателями переноса воды и газообмена «раскручивали» засуху, когда почва высыхала, теряя все больше и больше воды в попытке проводить фотосинтез и оставаться прохладными несмотря на уменьшение влажности почвы.

В конечном итоге вы попадаете в условия, которые являются более горячими и сухими, гораздо быстрее с этими растениями, чем с другими растениями, — отмечает Андрегг.

Горячие и сухие регионы, как правило, имеют больше растений и деревьев, которые приспособлены к сухим условиям. Но независимо от климата, некоторые виды с водоемкими чертами, такие как дубы в средиземноморском климате, способны обострять засуху.

Андерегг отмечает, что понимание взаимосвязи между чертами деревьев и засухой помогает климатологам и местным властям планировать будущие последствия засухи.

Неспособность учесть эту ключевую физиологию растений даст нам менее точные прогнозы того, что именно изменение климата будет означать для засухи во многих регионах, — отмечает исследователь.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, как именно глобальное потепление влияет на листья растений.