Во время сегодняшних соревнований, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

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Ракурс

Сборная Украины завоевала еще одну серебряную медаль в прыжках на батуте на II Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси Минске.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте заняли украинские спортсменки Марина Кийко и Светлана Малькова. Они с результатом 48,240 баллов уступили лишь хозяевам соревнований белорусам, которые набрали 50,230 баллов.

Кажется, это был лучшее выступление в нашей карьере, ведь в синхроне мы не так давно, и до этого выступали неудачно, — прокомментировали спортсменки свои сегодняшние результаты.

В других видах спорта сборная Украины по пляжному футболу сегодня начала участие во II Европейских играх с победы над командой Италии. Основное время завершилось со счетом 4:4, первыми украинцы были в серии пенальти — 4:3.

Представитель Украины в настольном теннисе Коу Лей со счетом 4:2 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8, 4:11, 12:10) победил бельгийца Седрика Нуйтинка и вышел в полуфинал соревнований.

Кроме того, украинский боксер Александр Хижняк, который выступает в весовой категории до 75 кг, в четвертьфинале со счетом 4:1 победил россиянина Глеба Бакши. Таким образом, Хижняк уже гарантировал себе медаль Европейских игр. Из какого именно драгоценного метала она будет, станет известно заведомо по результатам последующих боксерских поединков.

В общем зачете сборная Украины пока занимает четвертое место из 35 команд. У нашей команды 19 медалей — пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Напомним, вчера на соревнованиях по прыжкам на батуте украинские спортсмены Антон Давыденко и Николай Просторов получили серебро, лишь на 0,1 балла уступив победителям — команде Польши.