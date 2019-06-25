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Во время сегодняшних соревнований, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

Европейские игры: украинская сборная завоевала второе серебро в прыжках на батуте (ФОТО)

25 июн 2019, 22:43
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Сборная Украины завоевала еще одну серебряную медаль в прыжках на батуте на II Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси Минске.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте заняли украинские спортсменки Марина Кийко и Светлана Малькова. Они с результатом 48,240 баллов уступили лишь хозяевам соревнований белорусам, которые набрали 50,230 баллов.

Кажется, это был лучшее выступление в нашей карьере, ведь в синхроне мы не так давно, и до этого выступали неудачно, — прокомментировали спортсменки свои сегодняшние результаты.

Во время сегодняшних соревнований, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

Во время сегодняшних соревнований, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

В других видах спорта сборная Украины по пляжному футболу сегодня начала участие во II Европейских играх с победы над командой Италии. Основное время завершилось со счетом 4:4, первыми украинцы были в серии пенальти — 4:3.

Фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

Представитель Украины в настольном теннисе Коу Лей со счетом 4:2 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8, 4:11, 12:10) победил бельгийца Седрика Нуйтинка и вышел в полуфинал соревнований.

Коу Лей, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

Кроме того, украинский боксер Александр Хижняк, который выступает в весовой категории до 75 кг, в четвертьфинале со счетом 4:1 победил россиянина Глеба Бакши. Таким образом, Хижняк уже гарантировал себе медаль Европейских игр. Из какого именно драгоценного метала она будет, станет известно заведомо по результатам последующих боксерских поединков.

Олег Хижняк, фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины

В общем зачете сборная Украины пока занимает четвертое место из 35 команд. У нашей команды 19 медалей — пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Инфографика: minsk2019.by

Напомним, вчера на соревнованиях по прыжкам на батуте украинские спортсмены Антон Давыденко и Николай Просторов получили серебро, лишь на 0,1 балла уступив победителям — команде Польши.

Источник: Ракурс


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