Главные новости за 25 июня: Россия возвращается в ПАСЕ, новые банкноты, кадровые решения Зеленского и экстрадиция Фирташа

Российская делегация возвращается в ПАСЕ, фото: пресс-служба Совета Европы

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ночь с 24 на 25 июня приняла резолюцию, которая фактически позволила Российской Федерации вернуть свою делегацию в эту европейскую структуру.

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В МИД Украины это решение считают недопустимым уступкой Российской Федерации.

Украинские делегаты в ПАСЕ заявили о прекращении участия в работе сессии организации. Украина также отзывает посла при Совете Европы для консультаций.

Впоследствии народный депутат Борислав Береза сообщил, что мониторинговый и регламентный комитеты ПАСЕ назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации.

В связи с принятием резонансного решения сегодня под зданием Совета Европы в Страсбурге состоялся митинг.

Также сегодня митинговали в Киеве под посольствами государств, чьи делегации единогласно поддержали решение о возвращении России в ПАСЕ.

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