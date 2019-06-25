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Российская делегация возвращается в ПАСЕ, фото: пресс-служба Совета Европы

Главные новости за 25 июня: Россия возвращается в ПАСЕ, новые банкноты, кадровые решения Зеленского и экстрадиция Фирташа

25 июн 2019, 21:55
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ночь с 24 на 25 июня приняла резолюцию, которая фактически позволила Российской Федерации вернуть свою делегацию в эту европейскую структуру.

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В МИД Украины это решение считают недопустимым уступкой Российской Федерации.

Украинские делегаты в ПАСЕ заявили о прекращении участия в работе сессии организации. Украина также отзывает посла при Совете Европы для консультаций.

Впоследствии народный депутат Борислав Береза сообщил, что мониторинговый и регламентный комитеты ПАСЕ назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации.

В связи с принятием резонансного решения сегодня под зданием Совета Европы в Страсбурге состоялся митинг.

Также сегодня митинговали в Киеве под посольствами государств, чьи делегации единогласно поддержали решение о возвращении России в ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован этим решением, поскольку на прошлой неделе обсуждал соответствующий вопрос с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки. Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР.

Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Украины и назначил его руководителем Офиса президента Украины. Также глава государства сегодня утвердил положение об Офисе президента.

Журналисты программы «Наші гроші» установили, что во время юридической практики Богдан участвовал в судебных процессах с признаками кредитного мошенничества.

Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а также вводит банкноту номиналом 1 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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