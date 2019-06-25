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Повреждения озонового слоя увеличивают вредное ультрафиолетовое излучение возле поверхности Земли

Повреждения озонового слоя влияют на климат — ученые

25 июн 2019, 21:35
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Увеличение солнечной радиации, которая проникает через поврежденный озоновый слой и взаимодействует с меняющимся климатом Земли, приводит к последствиям, которые распространяются через естественные системы нашей планеты, влияя на все, от погоды до здоровья и численности морских млекопитающих, таких как тюлени и пингвины.

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Хотя известно, что истощение озонового слоя увеличивает количество вредного ультрафиолетового излучения, которое достигает на поверхности Земли, его влияние на климат только недавно стал очевидным, сообщает пресс-служба Политехнического института Ренсселера (США).

Так, в Южном полушарии дыра в озоновом слое над Антарктикой подтолкнула Антарктическое колебание — пояс западных ветров или низкого давления, окружающий Антарктиду и постоянно колеблющийся в направлении север-юг — значительно дальше на юг. Движение Антарктического колебания, в свою очередь, непосредственно способствует изменению климата в Южном полушарии.

Поскольку климатические зоны сместились на юг, характер осадков, температуры поверхности моря и океанические течения на больших территориях Южного полушария также изменились, воздействуя на наземные и водные экосистемы. Эффекты можно увидеть в Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде, Южной Америке, Африке и южных частях океанов, охватывающих Антарктиду.

В океанах, например, некоторые районы стали более прохладными и биологически продуктивными, в то время как другие районы стали более теплыми и менее продуктивными.

Более теплые океаны связаны с уменьшением количества тасманийский водорослей и бразильских коралловых рифов, что влияет на зависимые от них экосистемы.

Более холодные воды принесли пользу некоторым популяциям пингвинов, морских птиц и тюленей, которые получают выгоду от увеличения популяции криля (мелких ракообразных) и рыбы.

Так, ученые установили, что самки альбатросов могли стать на килограмм тяжелее в некоторых районах из-за спровоцированного разрушением озонового слоя локального увеличения производительности ставших более прохладными океанических вод.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, как изменения климата влияют на листья растений.


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