Убийство Гандзюк: суд продлил срок действия наложенных на Мангера обязательств

Владислав Мангер, фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123608-ubiystvo-gandzuk-sud-prodlil-srok-deystviya-nalojennyh-na-mangera-obyazatelstv.html

Ракурс

Шевченковский районный суд Киева сегодня продлил срок действия наложенных на голову Херсонского областного совета Владислава Мангера ограничений.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По меньшей мере до 3 августа Мангеру придется носить электронное средство контроля и по первому требованию являться к следователю, прокурору или судье. Также ему не разрешается покидать пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора и менять место обитания, не проинформировав об этом правоохранительные органы.

Кроме того, загранпаспорт Мангера продолжит храниться у прокурора.

31 июля в Херсоне облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк. Несмотря на усилия медиков, от полученных ожогов она умерла 4 ноября 2018 года.

В феврале этого года Генпрокуратура сообщила Мангеру подозрение о причастности к организации этого преступления. 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 2,5 млн грн. Впоследствии залог внес его адвокат. 25 апреля подозрение Мангеру заменили на «заказ причинения телесных повреждений».

Напомним, в мае этого года Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе.