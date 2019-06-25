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Ракурс
Борислав Береза, фото: Borislav Bereza

В ПАСЕ назначены докладчики, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации — Береза

25 июн 2019, 20:24
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Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил участник украинской делегации народный депутат Борислав Береза.

По словам Березы, в мониторинговом комитете проект соответствующей резолюции будет готовить представитель Великобритании консерватор Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину, а в регламентном комитете — литовский депутат Эгидиус Варейкис. Оба политика голосовали против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Сейчас начнется вой с мокшанских болот, — отмечает Береза. — Ничего, пусть воют.

Напомним, сегодня в Киеве проходит акция протеста против возвращения российской делегации в ПАСЕ. Ее участники пикетируют посольства стран, делегаты которых в полном составе голосовали за соответствующее решение. Акция началась возле посольства Италии на улице Ивана Франко, завершиться должна около Офиса Совета Европы на улице Ильинской.

Источник: Ракурс


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