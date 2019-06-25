Борислав Береза, фото: Borislav Bereza

https://racurs.ua/ua/n123607-u-parie-pryznacheni-dopovidachi-kotri-gotuvatymut-proekty-rishen-z-oskarjennya-povnovajen.html

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Моніторинговий та регламентний комітети Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) призначили доповідачів, котрі готуватимуть проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації.

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Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив учасник української делегації народний депутат Борислав Береза.

За словами Берези, в моніторинговому комітеті проект відповідної резолюції готуватиме представник Великої Британії консерватор Роджер Гейл, котрий системно підтримує Україну, а в регламентному комітеті — литовський депутат Егідіус Варейкіс. Обидва політики голосували проти повернення російської делегації до ПАРЄ.

Зараз почнеться виття з мокшанських боліт, — зазначає Береза. — Нічого, нехай виють.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувається акція протесту проти повернення російської делегації до ПАРЄ. Її учасники пікетують посольства країн, делегати котрих у повному складі голосували за відповідне рішення. Акція розпочалася біля посольства Італії на вулиці Івана Франка, завершитися має біля Офісу Ради Європи на вулиці Іллінській.