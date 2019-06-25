Під час акції, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n123606-ni-rosiyi-u-parie-aktyvisty-piketuut-posolstva-krayin-yaki-pidtrymaly-povernennya-rosiyi.html

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Учасники акції протесту «Ні Росії у ПАРЄ!», котрі виступають проти повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, мітингують біля посольств країн, делегати котрих у повному складі голосували за рішення про повернення Росії до ПАРЄ.

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Всього в цьому переліку вісім країн — Австрія, Німеччина, Вірменії, Норвегії, Італії, Словаччина, Фінляндія, Нідерланди. Про це повідомляється на сторінці акції у соціальній мережі Фейсбук.

Підтримати цю акцію закликав, зокрема, член української делегації у ПАРЄ народний депутат Борислав Береза.

Акція розпочалася біля посольства Австрії, розташованого в Києві на вулиці Івана Франка. Завершитися вона має біля мітингом під Офісом Ради Європи на вулиці Іллінській із закликом до європейських політиків «не продавати Кремлю європейські цінності».

Організатори акції сподіваються, що вона допоможе переконати делегатів ПАРЄ під час голосування 26 червня змінити своє рішення та запровадити санкції проти РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна відкликає свого посла в Раді Європи Дмитра Кулебу для проведення консультацій.