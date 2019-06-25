Повернення Росії до ПАРЄ: Україна відкликає посла при Раді Європи для консультацій

Павло Клімкін, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n123597-povernennya-rosiyi-do-parie-ukrayina-vidklykaie-posla-pry-radi-ievropy-dlya-konsultaciy.html

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Посла України при Раді Європи (РЄ) Дмитра Кулебу відкликають для проведення консультацій у зв’язку з поверненням Росії до Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ).

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Міністр зазначив, що вдячний делегації України у ПАРЄ, члени котрої «вклалися по повній».

Проте, за його словами, рішення про повернення Росії було прийняте ще до президентських виборів в Україні й його б ухвалили за будь-якого варіанту розвитку політичної ситуації в нашій державі.

Клімкін вважає, призупинення участі української делегації в ПАРЄ - цілком логічний крок. «Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям», — наголошує міністр.

Найбільшу небезпеку Клімкін вбачає не в самому факті повернення Росії, а в тому, що це «поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ».

Клімкін також зазначив, що йому, по-людськи, шкода всіх депутатів, котрі вчора підтримали повернення Росії до ради Європи.

Компроміси з совістю ніколи нічим добрим не закінчуються, — впевнений міністр.

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ заявила про припинення участі в роботі сесії організації.