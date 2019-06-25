Журналіст Шаройко наразі перебуває в тюрмі. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n123596-ukrayinskyy-jurnalist-sharoyko-v-bilorusi-podav-prohannya-pro-pomyluvannya.html

Ракурс

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство до восьми років позбавлення волі, подав прохання про помилування.

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На даний момент спеціальна комісія розглядає прохання громадянина України. Про це 25 червня на прес-конференції заявив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає «Інтерфакс-Україна».

Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає, — зазначив Стук.

Представник Генпрокуратури Білорусі уточнив, що остаточне рішення щодо Шаройка відкладене до настання певних умов. Що це за умови, він не пояснив.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка засудили до восьми років в’язниці нібито за шпигунство та створення агентурної мережі в цій країні. Наприкінці минулого року Шаройка перевели з СІЗО в Бобруйську виконавчу колонію № 2.

У КДБ Білорусі заявляли, що журналіст мав знайти відомості про військові об'єкти Російської Федерації, а також про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв’язку та електронно-обчислювальної техніки.

Раніше повідомлялося, що Білорусь не погодилася обмінювати Шаройка на білоруса Юрія Політику, засудженого в Україні за підозрою в шпигунстві на користь іноземної держави.