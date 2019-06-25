Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Журналіст Шаройко наразі перебуває в тюрмі. Фото: UA.News

Український журналіст Шаройко в Білорусі подав прохання про помилування

25 чер 2019, 16:46
999

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство до восьми років позбавлення волі, подав прохання про помилування.

Loading...

На даний момент спеціальна комісія розглядає прохання громадянина України. Про це 25 червня на прес-конференції заявив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає «Інтерфакс-Україна».

Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає, — зазначив Стук.

Представник Генпрокуратури Білорусі уточнив, що остаточне рішення щодо Шаройка відкладене до настання певних умов. Що це за умови, він не пояснив.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка засудили до восьми років в’язниці нібито за шпигунство та створення агентурної мережі в цій країні. Наприкінці минулого року Шаройка перевели з СІЗО в Бобруйську виконавчу колонію № 2.

У КДБ Білорусі заявляли, що журналіст мав знайти відомості про військові об'єкти Російської Федерації, а також про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв’язку та електронно-обчислювальної техніки.

Раніше повідомлялося, що Білорусь не погодилася обмінювати Шаройка на білоруса Юрія Політику, засудженого в Україні за підозрою в шпигунстві на користь іноземної держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У ПАРЄ призначені доповідачі, котрі готуватимуть проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації — Береза

У Парламентської асамблеї Ради Європи призначили доповідачів, котрі готуватимуть проекти рішень з оскарження повноважень російської делегації. Відповідні резолюції готуватимуть представники Великої Британії та Литви

Світові новини
20:24

«Ні Росії у ПАРЄ!»: активісти пікетують посольства країн, які підтримали повернення Росії до Ради Європи (ФОТО)

Сьогодні в Києві біля посольств країн, делегати котрих у повному складі голосували за рішення про повернення Росії до ПАРЄ, відбувається акція протесту

Новини України
19:44
Новини партнерів
Загрузка...