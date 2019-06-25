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Журналист Шаройко сейчас находится в тюрьме. Фото: UA.News

Украинский журналист Шаройко в Беларуси подал прошение о помиловании

25 июн 2019, 16:46
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Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж к восьми годам лишения свободы, подал прошение о помиловании.

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На данный момент специальная комиссия рассматривает просьбу гражданина Украины. Об этом 25 июня на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает «Интерфакс-Украина».

Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, — отметил Стук.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что окончательное решение по Шаройко отложено до наступления определенных условий. Что это за условия, он не объяснил.

Напомним, весной 2018 года в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко приговорили к восьми годам тюрьмы якобы за шпионаж и создание агентурной сети в этой стране. В конце прошлого года Шаройко перевели из СИЗО в Бобруйске исполнительную колонию № 2.

В КГБ Белоруссии заявляли, что журналист должен был найти сведения о военных объектах Российской Федерации, а также об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что Белоруссия не согласилась обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику, осужденного в Украине по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.

Источник: Ракурс


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