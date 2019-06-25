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Ракурс
Массовое отравление во Львове: владелец ресторана пообещал закрыть заведение. Фото: ZN.UA

Массовое отравление во Львове: владелец ресторана пообещал закрыть заведение (ВИДЕО)

25 июн 2019, 16:32
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Массовое отравление во Львове заставило владельца ресторана «Червона Рута» публично пообещать закрыть свое заведение. Именно в нем более двух недель назад отравились около 60 человек. Большинство из них — гости, праздновавшие там свадьбу, но среди пострадавших есть и те, кто просто заходил в заведение перекусить.

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Среди потерпевших 47 человек были немедленно госпитализированы. После ряда обследований всем пациентам был поставлен диагноз — острая кишечная недостаточность.

Разгоревшийся вокруг этого инцидента скандал положил начало проверкам, которые начали проводится в ресторане «Червона Рута». По их итогам у членов персонала и в помещении обнаружили стафилококк, кишечную палочку и сальмонеллу. При этом у всех сотрудников заведения отсутствовали документы о прохождении медицинского обследования, на кухне копилось множество грязной посуды, стены и потолок помещения покрывал грибок.

По факту нарушения санитарных норм правоохранители открыли уголовное производство. Владелец ресторана уже взял на себя обязательство закрыть ресторан. Также его обязали уплатить штраф в размере 25 тыс. грн.

Напомним, ранее сегодня «Ракурс» писал о массовом отравлении в Черкассах. Там 12 человек попали в больницу с отравлением после празднования в местном кафе.

Источник: Ракурс


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