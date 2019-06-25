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Ракурс
Самые богатые американцы требуют налоги на богатство ради справедливости

Самые богатые американцы требуют ввести налоги на богатство ради справедливости

25 июн 2019, 16:26
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Самые богатые американцы США обратились с открытым письмом к кандидатам в президенты США, которые выдвигаются на выборы 2020 года.

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Они просят ввести налог на богатство и надеются, что их деньги помогут преодолеть климатический кризис, повысить уровень здравоохранения, улучшить экономику и укрепить демократические свободы. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Письмо подписали 19 самых богатых американцев, среди которых известный миллиардер Джордж Сорос, наследница империи Disney Эбигейл Дисней, соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, дочь вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера Молли Мангер и анонимное лицо.

Отметим, что в 2017 году более 400 американских миллиардеров и миллионеров, включая Стивена Рокфеллера, подписали обращение к Конгрессу с просьбой не снижать налоги для богатых граждан. По мнению состоятельных американцев, такие действия повысят государственных долг и усилят неравенство в обществе.

Как ранее сообщал «Ракурс», Джон Рокфеллер стал самым богатым человеком в истории. Если бы он был жив, его состояние оценивалось бы в 331 млрд долл.


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