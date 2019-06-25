Из порта оккупированной Керчи исчезли два военных катера и буксир, фото: «Яндекс»

https://racurs.ua/n123593-zahvachennye-rossiey-ukrainskie-voennye-korabli-ischezli-iz-porta-kerchi-foto.html

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Из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении исчезли украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», захваченные Россией во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года.

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Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Украинские корабли в течение последних месяцев находились в акватории стоянки судов «Генмол», будучи накрытыми маскировочной сеткой.

Отмечается, что исчезновение военных катеров заметили еще вчера, буксир «Яны Капу» продолжал оставаться в порту. Однако по состоянию на сегодня он тоже исчез.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России о перемещении кораблей публично не сообщала.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российскими военнослужащими 25 ноября 2018 года при попытке прохождения в Азовское море через Керченский пролив.

Захваченные в плен украинские моряки сейчас находятся в Москве в СИЗО «Лефортово». Корабли Россия после захвата переместила в Керчь, где они находились до последнего времени.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский заверил родственников пленных моряков, что военнослужащие вскоре будут освобождены.