Зеленский заверил родственников захваченных Россией моряков, что пленных вскоре освободят

Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что захваченные Россией в плен во время инцидента в Керченском проливе в конце ноября прошлого года украинские моряки вскоре будут освобождены.

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Об этом он заявил во время встречи с семьями пленных, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков, — заявил он.

Зеленский также отметил, что держит эту ситуацию на контроле.

Также во время этой встречи поднимался вопрос поддержки семей пленных моряков, в том числе — обеспечение их жильем, отмечает пресс-служба Администрации президента.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вчера сообщила о получении писем от нескольких моряков, которых россияне в настоящее время удерживают в московском СИЗО «Лефортово». По словам Геращенко, морякам она писала еще в декабре прошлого года, однако письма им передали лишь в марте. Ответ моряков, написанный в апреле, Геращенко получила только через два месяца.