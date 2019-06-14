Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский заверил родственников захваченных Россией моряков, что пленных вскоре освободят

14 июн 2019, 21:24
999

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что захваченные Россией в плен во время инцидента в Керченском проливе в конце ноября прошлого года украинские моряки вскоре будут освобождены.

Loading...

Об этом он заявил во время встречи с семьями пленных, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков, — заявил он.

Зеленский также отметил, что держит эту ситуацию на контроле.

Также во время этой встречи поднимался вопрос поддержки семей пленных моряков, в том числе — обеспечение их жильем, отмечает пресс-служба Администрации президента.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вчера сообщила о получении писем от нескольких моряков, которых россияне в настоящее время удерживают в московском СИЗО «Лефортово». По словам Геращенко, морякам она писала еще в декабре прошлого года, однако письма им передали лишь в марте. Ответ моряков, написанный в апреле, Геращенко получила только через два месяца.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...