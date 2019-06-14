Зеленський запевнив родичів захоплених Росією моряків, що полонених невдовзі звільнять

Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в полон під час інциденту в Керченській протоці наприкінці листопада минулого року українські моряки невдовзі будуть звільнені.

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Про це він заявив під час зустрічі з родинами полонених, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків, — заявив він.

Зеленський також зазначив, що тримає цю ситуацію на контролі.

Також під час цієї зустрічі піднімалося питання підтримки родин полонених моряків, зокрема — забезпечення їх житлом, зазначає прес-служба Адміністрації президента.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вчора повідомила про отримання листів від кількох моряків, котрих росіяни наразі утримують в московському СІЗО «Лефортово». За словами Геращенко, морякам вона писала ще в грудні минулого року, однак листи їм передали лише в березні. Відповідь моряків, написану в квітні, Геращенко отримала лише через два місяці.