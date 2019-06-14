Зеленський запевнив родичів захоплених Росією моряків, що полонених невдовзі звільнять

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Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента
Зеленський запевнив родичів захоплених Росією моряків, що полонених невдовзі звільнятьhttps://racurs.ua/ua/n123196-zelenskyy-zapevnyv-rodychiv-zahoplenyh-rosiieu-moryakiv-scho-polonenyh-nevdovzi-zvilnyat.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що захоплені Росією в полон під час інциденту в Керченській протоці наприкінці листопада минулого року українські моряки невдовзі будуть звільнені.
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Про це він заявив під час зустрічі з родинами полонених, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків, — заявив він.
Зеленський також зазначив, що тримає цю ситуацію на контролі.
Також під час цієї зустрічі піднімалося питання підтримки родин полонених моряків, зокрема — забезпечення їх житлом, зазначає прес-служба Адміністрації президента.
Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вчора повідомила про отримання листів від кількох моряків, котрих росіяни наразі утримують в московському СІЗО «Лефортово». За словами Геращенко, морякам вона писала ще в грудні минулого року, однак листи їм передали лише в березні. Відповідь моряків, написану в квітні, Геращенко отримала лише через два місяці.
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