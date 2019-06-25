З порту окупованої Керчі зникли два військові катери та буксир, фото: «Яндекс»

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Ракурс

З порту окупованої Керчі в невідомому напрямку зникли українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді минулого року.

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Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Українські кораблі протягом останніх місяців перебували в акваторії стоянки суден «Генмол», будучи накритими маскувальною сіткою.

Зазначається, що зникнення військових катерів помітили ще вчора, буксир «Яни Капу» продовжував залишатися в порту. Однак станом на сьогодні він теж зник.

Прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії про переміщення кораблів публічно не повідомляла.

Українські кораблі були обстріляні та захоплені російськими військовослужбовцями 25 листопада 2018 року під час спроби проходження до Азовського моря через Керченську протоку.

Захоплені в полон українські моряки наразі перебувають у Москві в СІЗО «Лефортово». Кораблі Росія після захоплення перемістила до Керчі, де вони перебували до останнього часу.

Нагадаємо, в середині червня президент України Володимир Зеленський запевнив родичів полонених моряків, що військовослужбовці невдовзі будуть звільнені.