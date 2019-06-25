Хлопця вдарило струмом на залізниці. Фото: Новости-Азербайджан

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Екстримальне селфі ледь не обернулося трагедією для 14-річного хлопця у Броварах Київської області.

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Заради фото юнак застрибнув на захисну сітку над пішохідним мостом залізничної станції «Бобрик». Після цього він взявся руками за металеві опори під контактним кабелем. Школяра вдарило струмом у 27 тис. вольт. Про це 15 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Хлопчину відразу кинулися рятувати однокласниці, які були поруч. Дівчата відмовляли хлопця підніматися на небезпечну висоту, але він не послухався. На місце події прибув батько потерпілого, який передав дитину бригаді швидкої допомоги. Наразі юнак перебуває у реанімації. Лікарі діагностували у нього опіки 70% тіла та шок першого ступеня.

Нагадаємо, у квітні в Харківській області сталася трагедія — підліток загинув внаслідок ураження струмом. Ще один хлопець отримав опіки, його госпіталізували в харківську лікарню. Поліцейські встановили, що юнаки залізли на вагони та доторкнулися до електромережі.