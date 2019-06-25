Парня ударило током на железной дороге. Фото: Новости-Азербайджан

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Экстремальное селфи едва не обернулось трагедией для 14-летнего парня в Броварах Киевской области.

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Ради фото юноша запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции «Бобрик». После этого он взялся руками за металлические опоры под контактным кабелем. Школьника ударило током в 27 тыс. вольт. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Парнишку сразу бросились спасать одноклассницы, которые были рядом. Девушки просили парня не подниматься на опасную высоту, но он не послушался. На место происшествия прибыл отец пострадавшего, который передал ребенка бригаде скорой помощи. Сейчас юноша находится в реанимации. Врачи диагностировали у него ожоги 70% тела и шок первой степени.

Напомним, в апреле в Харьковской области произошла трагедия — подросток погиб в результате удара током. Еще один парень получил ожоги, его госпитализировали в харьковскую больницу. Полицейские установили, что юноши залезли на вагоны и прикоснулись к электросети.