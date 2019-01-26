Смертельный номер: в Ровенской области двое подростков ради развлечения легли под поезд (ВИДЕО)

Опасные развлечения на железной дороге, фото — MirFactov

https://racurs.ua/n117314-smertelnyy-nomer-v-rovenskoy-oblasti-dvoe-podrostkov-radi-razvlecheniya-legli-pod-poezd-video.html

Racurs.ua

В Ровенской области трое подростков опасно развлеклись. Двое из них легли под поезд, который приближался на полной скорости, а третий снимал «развлечение» на телефон.

Соответствующее видео выложил в сеть пользователь Влад Антонов.

Хулиганы не пострадали, но машинисту пришлось понервничать. Он сначала сигналил юношам, а когда проехал над ними, начал экстренно тормозить.

Когда поезд остановился, парни вылезли из-под вагонов и скрылись. Один с ним снимал процесс на селфи-палку.

Комментарии под этим видео красноречивы — пользователи шокированы развлечениями молодежи. Кто-то предлагает отправить ребят в армию, чтобы «им там мозги или выбили, или вставили».

Ирина Заец считает, что перед такими выходками необходимо заполнять анкетные данные — «чтобы потом их органы нормальным гомосапиенсам пересадить». Nik Voi считает необходимым выдавать оружие машинистам поездов.

Денис Чащин убежден, что родителей таких подростков следует штрафовать на сотни тысяч гривен. А Anna Pasaman жалеет, что в тот момент «не начали сливать одновременно туалеты в поезде».

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