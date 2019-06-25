В Черкасской области 12 человек попали в больницу с отравлением после празднования в местном кафе. Фото: Арт лайф

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Ракурс

С отравлением в Черкасской области в больницу попали 12 человек, среди них трое детей. Все пострадавшие попали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом острая пищевая токсикоинфекция.

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Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Все пострадавшие были на праздновании дня рождения в местном кафе в селе Бузовка Жашковского района. Госпродпотребслужба уже проверила это заведение.

В кафе обнаружили грубые нарушения санитарии, а также законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Служащие составили протокол о нарушении в отношении владельцев заведения.

Из-за грубых нарушений кафе временно закрыли до завершения расследования вспышки отравления.

Как известно в начале июня во Львове 20 человек отравились после употребления блюд в ресторане «Червона Рута». Пострадавших госпитализировали в больницу, среди них был один ребенок.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Луганской области госпитализировали 27 человек после купания в озере с диагнозом острый гастроэнтероколит.