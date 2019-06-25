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Ракурс
Трактор JCB Fastrac. Фото: Основные средства

Рекорд скорости: гонщик сумел разогнать трактор до 167 км/ч (ВИДЕО)

25 июн 2019, 15:22
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В Великобритании сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac разогнался до 167 км/час.

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Новый рекорд на тракторе установил гонщик Гай Мартин. Это на 27 км/ч быстрее предыдущего рекорда, установленного гонщиком Стигом в программе Top Gear год назад. Об этом сообщается на канале Farmers Weekly Video в YouTube.

Трактор JCB Fastrac приводит в движение 7,2-литровый дизельный двигатель, выдающий около 1014 л. с. и 2500 Нм крутящего момента. Трактор удалось разогнать до такой скорости благодаря облегченному весу и настроенной аэродинамике. Перед заездом с машиной поработали специалисты из Williams Advanced Engineerin.

Получилось так, что JCB Fastrac установил рекорд Великобритании, но он не попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрый трактор. А все потому, что представителей Книги не позвали на заезд.

Напомним, в марте суперкар Ford GT, принадлежащий тюнинг-ателье M2K Motorsports, с третьей попытки установил новый рекорд скорости на отрезки в милю. Мощное авто смогло разогнаться до 483,45 км/час.

Источник: Ракурс


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