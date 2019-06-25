Трактор JCB Fastrac. Фото: Основные средства

https://racurs.ua/ua/n123590-rekord-shvydkosti-gonschyk-zumiv-rozignaty-traktor-do-167-km-god-video.html

Ракурс

У Великій Британії сільськогосподарський трактор JCB Fastrac розігнався до 167 км/год.

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Новий рекорд на тракторі встановив гонщик Гай Мартін. Це на 27 км/год швидше від попереднього рекорду, встановленого гонщиком Стігом в програмі Top Gear рік тому. Про це повідомляється на каналі Farmers Weekly Video в YouTube.

Трактор JCB Fastrac приводить в рух 7,2-літровий дизельний двигун, що видає близько 1014 к. с. та 2500 Нм крутного моменту. Трактор вдалося розігнати до такої швидкості завдяки полегшеній вазі та налаштованій аеродинаміці. Перед заїздом із машиною попрацювали фахівці з Williams Advanced Engineerin.

Вийшло так, що про при те, що JCB Fastrac встановив рекорд Великої Британії, він не потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найшвидший трактор. А все тому, що представників Книги не покликали на заїзд.

Нагадаємо, у березні суперкар Ford GT, що належить тюнінг-ательє M2K Motorsports, з третьої спроби встановив новий рекорд швидкості на відрізки в милю. Потужне авто змогло розігнатися до 483,45 км/год.