Новини моди: конкурс на найкращу обкладинку Cosmopolitan виграло фото зі 150-кілограмовою моделлю, фото — Інстаграм Т. Холлідей

https://racurs.ua/ua/n123589-konkurs-na-naykraschu-obkladynku-cosmopolitan-vygralo-foto-zi-150-kilogramovou-modellu-foto.html

Ракурс

Обкладинка з моделлю Тесс Холлідей стала найкращою за версією глянцевого журналу Cosmopolitan у 2018 році.

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У жовтні минулого року першу сторінку популярного британського видання прикрасила 150-кілограмова Холлідей. Днями Cosmopolitan повідомив результати конкурсу обкладинок і номер із Тесс визнали найкращим у 2018 році.

Про цю відзнаку 33-річна модель розповіла в Instagram. Вона виклала пост зі своєю промовою на урочистостях.

Тесс повідомила, що раніше вона навіть не могла мріяти стати частиною фен-бізнесу, а отримати нагороду від «сексуального та інтелектуального видання Cosmopolitan» для неї велика честь.

Ця перемога — доказ того, що нам необхідно пройти довгий шлях, щоб все змінити, — написала Холлідей у соцмережі.

Вона також розповіла, що якби у своєму дитинстві колись побачила в журналі модель з пишними формами, то це б змінило її життя.

Сподіваюся, ця обкладинка вплине і на вас, — заявила модель.

У лютому цього року «Ракурс» повідомляв, що італійський будинок моди Gucci вибачився за вовняний светр з балаклавою. Це сталося після того, як користувачі в соціальних мережах розкритикували річ за схожість з різновидом театрального гриму коміків, які карикатурно зображували темношкірих людей.