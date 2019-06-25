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Ракурс
Львівського поліцейського викрили у наркоторгівлі

Львівського поліцейського викрили у наркоторгівлі (ФОТО)

25 чер 2019, 14:55
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У Львові поліцейського викрили у наркоторгівлі. 27-річного правоохоронця та ще одного 34-річного чоловіка, які збували героїн та амфетамін, затримали співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції.

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Затримані займалися продажем наркотичних і психотропних речовин по всій Львівській області, повідомляє сьогодні прес-служба облуправління Нацполіції.

Під час поверхневого обшуку у підозрюваних виявили героїну та амфетаміну на 15 тис. грн. Після цього чоловіків помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України (зберігання, перевезення та продаж наркотичних і психотропних речовин), що передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманих.

Львівського поліцейського викрили у наркоторгівлі . Фото: Нацполіція

Львівського поліцейського викрили у наркоторгівлі . Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що в київському СІЗО фельдшер намагався пронести всередину будівлі наркотиків на 40 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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