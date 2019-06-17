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Ракурс
До київського СІЗО фельдшер намагався пронести наркотики на 40 тис. грн. Фото: Центр юридической помощи

До київського СІЗО фельдшер намагався пронести наркотики на 40 тис. грн (ФОТО)

17 чер 2019, 13:54
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Наркотики до київського СІЗО намагався пронести фельдшер. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили метадон та марихуану загальною вартістю понад 40 тис. грн.

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Наркотики фельдшер планував збути затриманим у слідчому ізоляторі. Заборонені речовини порушник сховав у пачці цигарок та футлярі від окулярів. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.

Затримати зловмисника вдалось завдяки оперативній інформації про заплановану спробу. Поліцейські затримали 45-річного фельдшера на вході до приміщення.

Усього з собою у фельдшера було 20 згортків метадону та чотири пакунки марихуани.

В СІЗО затримали фельдшера з наркотиками. Фото: ГУНП

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Якщо провину фельдшера доведуть, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у травні в Харківській області виявили поліцейських, які кришували наркоторговців.

Джерело: Ракурс


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