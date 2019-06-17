В киевское СИЗО фельдшер пытался пронести наркотики на 40 тыс. грн. Фото: Центр юридической помощи

https://racurs.ua/n123258-v-kievskoe-sizo-feldsher-pytalsya-pronesti-narkotiki-na-40-tys-grn-foto.html

Ракурс

Наркотики в киевское СИЗО пытался пронести фельдшер. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили метадон и марихуану общей стоимостью более 40 тыс. грн.

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Наркотики фельдшер планировал сбыть задержанным в следственном изоляторе. Запрещенные вещества нарушитель спрятал в пачке сигарет и футляре от очков. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Задержать злоумышленника удалось благодаря оперативной информации о запланированной попытке. Полицейские задержали 45-летнего фельдшера на входе в помещение.

Всего с собой у фельдшера было 20 свертков метадона и четыре пакета марихуаны.

Полицейские открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Если вину фельдшера докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае в Харьковской области обнаружили полицейских, которые крышевали наркоторговцев.