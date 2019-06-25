Львовский полицейский пойман на сбыте наркотиков

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Ракурс

Во Львове полицейский был пойман на сбыте наркотиков. 27-летнего правоохранителя и еще одного 34-летнего мужчину, сбывавших героин и амфетамин, задержали сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции.

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Задержанные промышляли продажей наркотических и психотропных веществ по всей Львовской области, сообщает сегодня пресс-служба облуправления Нацполиции.

При поверхностном обыске у подозреваемых обнаружили героина и амфетамина на 15 тыс. грн. После этого мужчин поместили в изолятор временного содержания.

По факту правонарушения начато уголовное производство согласно ч. 2 ст. 307 УК Украины (хранение, перевозка и сбыт наркотических и психотропных веществ), предусматривающей до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что в киевском СИЗО фельдшер пытался пронести внутрь здания наркотиков на 40 тыс. грн.